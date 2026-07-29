Ofrecerán reubicación a alumnos de la Academia “Ignacio Zaragoza”

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que su administración procederá jurídicamente contra la Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza”, por lo que garantizó que se darán opciones educativas para la reubicación de los estudiantes inscritos en dicha institución.

En conferencia de prensa, el mandatario informó que las Secretarías de Educación y Gobernación estatales ya atienden el caso, el cual incluso fue analizado en la Mesa de Paz.

Indicó que, además de los procedimientos jurídicos correspondientes, la prioridad del gobierno es evitar que los alumnos vean afectado su derecho a la educación.

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“Vamos a cumplir la ley y los procedimientos que correspondan. No solo se trata de clausurar, sino de ver qué opciones dar a los alumnos que están estudiando”, afirmó.

Por ello, instruyó a los titulares de la SEP y de Gobernación, Manuel Viveros Narciso y Samuel Aguilar Pala, respectivamente, dialogar con los padres de familia para explicar el proceso y ofrecer alternativas de reubicación en otras instituciones educativas, pues reconoció que se trata de una situación compleja y que podría generar inconformidades.

Sin embargo, Alejandro Armenta resaltó que en Puebla se hará cumplir la legislación que prohíbe la operación de instituciones educativas de este tipo sin autorización oficial, por lo que las acciones legales y administrativas se llevarán a cabo en los próximos días.

Editor: César A. García

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