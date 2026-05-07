Presencia policial permanente logró detenciones en Mercado Morelos

Hay dos patrullas y dos motocicletas de policías municipales que están de manera permanente en inmediaciones del Mercado Morelos, por lo que así lograron detener a los dos responsables del ataque armado a tres personas en el que lesionaron a un menor de 9 años.

Así lo sostuvo el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, al reiterar que se trabaja de la mano con el gobierno estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina para salvaguardar a los comerciantes y sus clientes.

Chedraui Budib recordó que ahora el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado y continuarán con el trabajo conjunto entre los tres diferentes órdenes de gobierno para contener la violencia registrada en esta zona.

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#Seguridad 🎥 Hay dos patrullas y dos motocicletas de policías municipales que permanecen en inmediaciones del Mercado Morelos, por lo que así lograron detener a los dos responsables del ataque armado a tres personas, en las que lesionaron a un menor de 9 años, informó el… pic.twitter.com/as25ydsqya — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 7, 2026

En este sentido, el edil dijo que están en constante coordinación con la administración estatal para adelantarse a los hechos, esto tras la amenaza a un preescolar en el Infonavit La Rosa, por lo que agradeció que no hubo nada que lamentar.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez reiteró que para combatir la delincuencia mantienen presencia al interior de los centros de abasto donde realizan acciones limpieza y fumigación.

Afirmó que tanto al interior del Morelos como de La Acocota mantienen contacto con los comerciantes y lamentó que sea en el exterior en donde se ha desbordado esta violencia.

En este sentido,sostuvo que al interior de los mercados Morelos y La Acocota hay gente que se gana la vida de manera honrada y que comparte información con las autoridades, por lo que son personas que buscan desestabilizar las que realizan actos delictivos.

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