27.4 C
Puebla City
viernes, mayo 8, 2026
Inicio Portada

Propondrán que scooters y vehículos eléctricos usen placas en Puebla

Por:
Vera Fernández
-
8
Iniciativa evitaría que unidades eléctricas circulen fuera del marco legal. / Foto: Envato Elements

El diputado Elpidio Díaz Escobar, coordinador de la bancada de Fuerza por México en el Congreso de Puebla, reveló que trabaja en una iniciativa de reforma para que scooters y vehículos eléctricos cuenten con placas y registro oficial.

Lo anterior busca replicar el modelo recientemente adoptado en la Ciudad de México, al argumentar que la falta de identificación de estas unidades genera desorden y desigualdad ante la ley.

En entrevista, el legislador subrayó la necesidad de que todo transporte que circule por las vías públicas del estado esté plenamente identificado.

Tal vez te interese: Recomiendan evitar panteones entre 11:00 y 16:00 horas por ola de calor

“No podemos seguir aquí en esta ciudad con que unos traigan placas y otros no. Debe homologarse el emplacado de todo tipo de vehículo en el estado de Puebla”, manifestó.

La propuesta toma como referencia las actualizaciones al Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, donde se estableció que a partir del 1 de septiembre de este año, los conductores de scooters deberán portar placas y licencias.

Díaz Escobar también aprovechó para criticar la recurrente práctica de los automovilistas poblanos que realizan sus trámites de emplacamiento en el estado vecino de Tlaxcala para evitar costos o trámites locales.

En este sentido, señaló que el ordenamiento de los vehículos eléctricos también busca fortalecer el padrón vehicular poblano y evitar que estas unidades circulen fuera del marco legal.

Editor: Renato León

Te recomendamos:

Batalla campal entre “Chuckys” cierra carnaval en Xonacatepec

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Sepultan a Jesús Sánchez, repartidor que fuera arrollado en Puebla

Redaccion Oronoticias -

Ex funcionarios municipales vandalizan pozos de agua en Cuautlancingo

Renato León A. -