Lupita Cuautle encabeza jornada de mantenimiento en Cacalotepec

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y brindar vialidades en condiciones óptimas, Lupita Cuautle, presidenta municipal de San Andrés Cholula, encabezó la jornada de mantenimiento preventivo y correctivo en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec.

Durante la jornada, la edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para atender las necesidades de la ciudadanía en las juntas auxiliares e inspectorías, mediante la suma de esfuerzos de las dependencias municipales. Subrayó que estas acciones integrales de limpieza, rehabilitación y mejora de luminarias benefician a las y los usuarios y brinda seguridad a cada habitante.

Asimismo, hizo un llamado para colaborar en el cuidado y conservación de las vialidades, evitando la acumulación de desechos y respetando tanto los espacios públicos como la señalética urbana. Señaló que mantener calles limpias y ordenadas contribuye a generar entornos funcionales y dignos para todas y todos.

Como parte de los trabajos realizados por la Secretaría de Servicios Públicos, durante la jornada en la calle Miguel Hidalgo, se efectuó la poda de pasto en más de 700 metros lineales y de más de 15 árboles, mantenimiento a más de 10 luminarias y el tendido de grava, además de labores de barrido y atención a la vialidad.

Estas jornadas de mantenimiento se realizan de manera continua y con base en las necesidades específicas de cada comunidad. Previamente, se llevaron a cabo intervenciones en la Delegación Atlixcáyotl, San Luis Tehuiloyocan, la cabecera municipal, en la inspectoría Concepción Guadalupe y San Antionio Cacalotepec, mientras que la próxima se realizará en San Francisco Acatepec.

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