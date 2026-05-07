IBERO Puebla y Gerencia del Centro Histórico firman convenio

Convencidos de que la vinculación es una de las principales vías de transformación de la realidad, la IBERO Puebla dio un nuevo paso significativo y benéfico para la sociedad poblana al firmar un convenio con la Gerencia del Centro Histórico de Puebla que abre la puerta a la incidencia y cooperación bilateral.

Este convenio marca la pauta para una colaboración armoniosa que dará fruto a investigaciones, promoción y difusión de la docencia, la cultura y la conformación de proyectos de interés público. Con ello, se contribuye a mejorar la habitabilidad, conservación, protección, difusión y salvaguarda del patrimonio cultural en la Zona de Monumentos Históricos y las Áreas Patrimoniales del municipio. De igual manera, se promueven acciones de vinculación e intercambio de conocimientos, estudios e investigación en el marco de la designación “Puebla, Ciudad Creativa del Diseño”.

El Dr. Alejandro E. Guevara Sanginés, rector de la IBERO Puebla, se congratuló no solo por el convenio firmado, sino que este fue posible gracias a la colaboración activa con la comunidad egresada: la titular de la Gerencia, la Mtra. Aimeé Guerra Pérez fue clave para consolidar la unión con su alma máter.

“Para nosotros, la educación se dota de sentido al poder formar a nuestras y nuestros estudiantes en actividades que contribuyan al bien común, al bien de la sociedad”. Dr. Alejandro E. Guevara

“Estamos profundamente agradecidos porque nos dan la oportunidad de mejorar o tener unos vehículos adicionales para la formación de nuestras y nuestros estudiantes”, expresó el titular de Rectoría, pues “buscamos una formación que sea pertinente no solamente a nivel profesional, sino también pertinente desde el punto de vista social”.

Por ello, explicó, esta colaboración es el parteaguas del crecimiento mutuo. Así lo celebró también la Mtra. Aimeé Guerra, quien, como titular de la Gerencia y egresada destacada de la Universidad Jesuita, expresó: “Este territorio ha sido punto de encuentro de comunidades diversas”.

Y explicó: “Un lugar heroico, sede de la primera biblioteca pública y el primer teatro del continente; cuna de ciencia y desarrollo tecnológico; ejemplo del patrimonio cultural tangible e intangible; hogar de mujeres y hombres de vida. Como ex IBERO Puebla, es un doble gusto realizar esta firma de convenio que sé que beneficiará a miles de personas”.

Así, este convenio reconoce que “a partir de la creatividad, la imaginación, el talento, el compromiso y la disciplina” los grandes cambios en el estado serán posibles. “Estoy segura de que estudiantes, profesoras, profesores, gestores y gestoras plantearemos iniciativas de excelencia y alto impacto para la ciudadanía en la zona metropolitana, como bien ya estamos haciendo”, expresó Guerra Pérez.

En esta firma de convenio estuvieron presentes, por parte de la IBERO Puebla, el Mtro. José Enrique Ríos Vergara, director general de Administración y Finanzas; la Mtra. Aurora Berlanga Álvarez, directora general de Vinculación; el Mtro. Roberto Ignacio Alonso Muñoz, director del Departamento de Humanidades; la Mtra. Adriana Quiroz Hernández, directora del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura (DADA) y coordinadora interina de la Licenciatura en Diseño Textil; la Mtra. Marcela Alejandra Duarte Solís, coordinadora de la Licenciatura en Diseño Industrial; la Dra. Angélica Pérez Ramos, académica del DADA; el Mtro. José Luis Camacho Gazca, coordinador de la Licenciatura en Literatura y Filosofía; y la Dra. Diana Isabel Jaramillo Juárez, coordinadora de la Maestría en Literatura Aplicada.

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