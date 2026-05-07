Pepe Chedraui defiende uso de helicóptero por Alejandro Armenta

El edil Pepe Chedraui Budib respaldó al gobernador Alejandro Armenta Mier en el uso de helicóptero como herramienta de trabajo, ya que utiliza el tiempo a favor de las y los ciudadanos.

“El tiempo del señor gobernador es preciado y para eso son los aparatos, para utilizarse cuando se necesiten”, agregó.

Chedraui Budib recordó que el mandatario poblano apuntó que las aeronaves del gobierno estatal también son usadas para emergencias y el rescate de personas.

“También para trabajar es un medio muy bueno que se tiene que utilizar para poder ocupar esos tiempos; en lugar de estar en una carretera cuatro horas, pueda estar rápido en varias partes”, subrayó.

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El lunes pasado, el coordinador de gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, afirmó que la mayor parte de los viajes en helicóptero son para labores de emergencia y apenas el 10 por ciento para el uso del gobernador.

Al usarse para emergencias, la administración estatal decidió reservar la información sobre los vuelos y así proteger los datos personales de los pacientes.

Por ello, responsabilizó a la oposición de tergiversar la información sobre el uso de las aeronaves por parte del mandatario estatal.

#Capital 🚁 El edil Pepe Chedraui respaldó al gobernador Alejandro Armenta Mier en el uso de helicóptero como herramienta de trabajo, ya que utiliza el tiempo a favor de las y los ciudadanos.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/RlBh6Vhe0n — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 7, 2026

Editor: César A. García

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