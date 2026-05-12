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martes, mayo 12, 2026
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Pepe Chedraui supervisa limpieza de barranca en Guadalupe Caleras

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Foto: Gobierno de la Ciudad.

Por instrucciones del presidente municipal Pepe Chedraui, el Gobierno de la Ciudad mantiene jornadas de limpieza en barrancas como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, con el propósito de reducir riesgos y contribuir al orden y cuidado de la capital poblana.

Es por ello que supervisó los trabajos realizados en la barranca que se ubica en Guadalupe Caleras, donde vecinas y vecinos contarán con mayor tranquilidad y seguridad. A través de estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso con la protección de las familias poblanas y el mantenimiento de espacios más limpios y seguros.

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