Pepe Chedraui encabeza graduación de 52 cadetes policiales

El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, encabezó la graduación de 52 cadetes de la Academia de Formación y Profesionalización Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con lo que refrenda su compromiso de recuperar la paz a través de una capital en orden y la prevención del delito.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que con estas acciones se da un paso firme en el fortalecimiento de la seguridad de las y los poblanos; asimismo, que el Gobierno de la Ciudad reafirma el compromiso de trabajar con responsabilidad, cercanía y firmeza por el bienestar de todas las familias.

“La seguridad es una prioridad para el Gobierno de la Ciudad; por ello, seguimos impulsando una policía cercana, confiable y plenamente al servicio de la ciudadanía”, dijo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, reconoció a las y los graduados, quienes, dijo, laboran en una corporación que trabaja cada día por la paz, la confianza y la protección de la ciudadanía.

“A partir de hoy, asumirán una de las más nobles misiones: proteger a las familias de la capital poblana, servir con empatía y actuar siempre con apego a los derechos humanos para poder generar cercanía con la comunidad, misma que no se construye con la fuerza, sino con el ejemplo, las acciones y el desempeño profesional”, agregó.

Es la generación 46, la tercera que se gradúa durante la administración 2024-2027, integrada por 36 hombres y 16 mujeres, y que representa un avance en el impulso de la igualdad de género dentro de la Policía de la Ciudad.

Durante la ceremonia cívica en la explanada de la Academia de Formación y Profesionalización Policial de la SSC, también estuvo presente el director de la Academia, Guillermo Antonio Almazán Smith, para hacer la entrega de las constancias a los 52 cadetes que se incorporarán a las filas de la Policía de la Ciudad.

Al concluir mil 80 horas de formación básica obligatoria, los 52 nuevos policías cuentan con los conocimientos y habilidades para incorporarse a la SSC, quienes también tuvieron acercamiento con la ciudadanía brindando apoyo en talleres de defensa personal, además de haber realizado un salto de decisión desde una plataforma de clavados de 5 metros de altura en la alberca de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla, para probar su manejo de emociones en situaciones de estrés, con disciplina y valor.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de recuperar la paz a través del orden y la prevención del delito, y trabajar de forma coordinada entre los tres órdenes de Gobierno.

