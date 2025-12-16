Pepe Chedraui entrega reconocimientos a “Niños Calculadora”

Por obtener el más alto puntaje en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental en Alemania las y los “Niños Calculadora” recibieron un reconocimiento de manos del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Espidio, el alcalde dio la bienvenida a las y los pequeños prodigios en matemáticas en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, donde las y los reconoció por sus habilidades y destreza.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla reitera su compromiso para seguir apoyando a la niñez y a la juventud poblana para motivarlos y apoyarlos a fin de que continúen persiguiendo sus sueños.

