Habrá videomapping en la Catedral de Puebla por el Día de Muertos

Este 01 y 02 de noviembre, la fachada de la Catedral Puebla se iluminará con un videomapping conmemorativo a la temporada de Día de Muertos, impulsado por el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, a fin de promover la convivencia familiar a través de una experiencia visual que celebra nuestras raíces y tradiciones.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos se llevará a cabo este espectáculo que integra diseño de experiencia, animaciones en 2D y 3D, simulaciones, motion graphics, edición de video y diseño sonoro, todo ello cuidadosamente desarrollado para ofrecer una proyección inmersiva que conecte con el orgullo y la identidad cultural de esta época.

Estas proyecciones podrán disfrutarse de 19:30 a 22:00 horas cada 30 minutos, las cuales rinden homenaje a la cosmogonía en México, como cuna de tradición y apreciación por la muerte. Este espectáculo hace referencia a los elementos tradicionales e iconográficos que escenifican la tradición mexicana como la conocemos hoy en día.

Además, representa el Día de Muertos a través de los sentidos, la visualidad, el sonido y el aroma de la tradición, aludiendo a los elementos de una de las festividades más importantes, que con sus particularidades tradicionales evoca los sentidos.

Estas acciones forman parte de la estrategia Puebla Brilla que impulsa el Ayuntamiento para integrar el arte y la innovación en espacios públicos, fortaleciendo el sentido de comunidad y la vivencia colectiva de nuestras tradiciones.

Te recomendamos: