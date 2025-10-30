Invitan al XIV Desfile de Calaveras en la capital poblana

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) que dirige Anel Nochebuena, y en coordinación con Crearte, invitan a la ciudadanía a disfrutar este 1 de noviembre del XIV Desfile de Calaveras, evento emblemático del festival La Muerte es un Sueño.

Este recorrido reunirá a 6 mil 200 participantes distribuidos en más de 70 contingentes entre escuelas, marching band locales e internacionales, grupos de danza regional, contingente de xolos y caballos.

El desfile se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas, partiendo de la Avenida Juárez esquina con calle 23 Sur y concluyendo en 2 Sur y Avenida 5 Oriente, iluminando las calles del Centro Histórico con música, color y creatividad.

Se contará con transmisiones en vivo y enlaces especiales del recorrido para que la ciudadanía pueda disfrutar del evento. Además, estarán acompañados por el grupo Aroma, que llenará de ritmo y alegría el arranque de esta colorida procesión.

Para conocer la programación completa y más detalles del festival, se pueden consultar las redes sociales del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP).

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de preservar y difundir las tradiciones mexicanas que fortalecen la identidad y el orgullo de la capital.

