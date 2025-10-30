San Andrés Cholula firma convenio para fortalecer seguridad bancaria

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en instituciones bancarias mediante estrategias de prevención y atención inmediata ante situaciones de riesgo, la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, firmó un convenio de colaboración con Seguridad y Protección Bancaria S.A. de C.V. (SEPROBAN).

La alcaldesa sanandreseña destacó que esta iniciativa permitirá actuar de manera inmediata ante la detección de personas vinculadas a hechos delictivos, a través de alertamientos que serán recibidos por la Dirección del Control de Emergencias (DCE), lo que agilizará la respuesta de la Policía Municipal.

Asimismo, subrayó que este acuerdo abre espacios de colaboración con otros municipios de la zona conurbada, favoreciendo la capacitación de elementos policiales y el refuerzo de la seguridad intermunicipal.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Luis Flores Fierros, señaló que esta estrategia forma parte de un esfuerzo integral del Ayuntamiento de San Andrés Cholula por garantizar más la seguridad, sumándose a acciones recientes en materia de capacitación y vinculación institucional como el Magno Congreso de Seguridad Ciudadana y la Capacitación Intermunicipal a Primeros Respondientes, impartida por la Fiscalía General de la República (FGR).

El acuerdo contempla también capacitaciones continuas enfocadas en nuevas modalidades de robo y fraude bancario, a fin de actualizar y combatir las formas de operación de la delincuencia. Las jornadas iniciaron con el tema sobre “Modalidades Delictivas en el Sistema Bancario”.

En el acto protocolario estuvieron presentes la munícipe de Nealtican, Imelda Gil Osorio; los ediles de Santa Isabel Cholula, Adrián Flores Ramírez; San Jerónimo Tecuanipan, Máximo Aponte Téllez; San Gregorio Atzompa, Carlos Minutti Precoma; Santa Clara Ocoyucan, Aristóteles Campos Flores y Juan C. Bonilla, José Cinto Bernas; además del Coordinador Institucional de SEPROBAN, Josué Jacinto García, e integrantes del Cabildo sanandreseño.

El Gobierno Municipal de San Andrés Cholula refrenda que la seguridad es una responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones y ciudadanía, y continuará trabajando de manera coordinada para proteger el patrimonio y la integridad de todas y todos los sanandreseños.

