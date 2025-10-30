“No hay protección para actos irregulares”, asegura Armenta

“No hay protección para nadie que comete actos irregulares”, asentó el gobernador Alejandro Armenta Mier al enfatizar que la amistad o la militancia en un partido político “no es una capa protectora para la impunidad”.

Ante las sanciones impuestas a la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro y al exsubsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, por el quebranto financiero en Accendo Banco, el mandatario sostuvo que la justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones.

Refirió que su administración no podía ser omisa y que actuó con apego a la ley, dando seguimiento a la investigación que se inició en la gestión de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, entregando la información que se requirió por las autoridades investigadoras para no incurrir en encubrimiento.

Por ello, resaltó que “ni acusamos, ni protegemos, ni perseguimos“, ya que se trata de procedimientos que competen al actuar de los servidores públicos.

Destacó que la amistad y la militancia a un partido no significan protección a actos irregulares, pues insistió en que su administración no “cerrará los ojos, pero tampoco va a perseguir a nadie”; simplemente actuará con apego a la ley.

“La amistad que podemos tener no es una capa protectora para la impunidad, lo digo con claridad (…) No hay protección para nadie, sea del PAN, del PRI, de Morena, del PT, del PRD, del Verde, sea del partido que sea”, apuntó.

En ese sentido, dijo que está en proceso la investigación contra el exlíder municipal del PAN, Jesús Zaldívar, sobre el presunto desvío de recursos por 35 millones de pesos destinados a insumos y materiales para 11 planteles del Conalep Puebla, cuando era director del organismo.

También refirió que están en curso las indagatorias para deslindar responsabilidades por el presunto saqueo y actos irregulares que alcanzan a funcionarios que actualmente viven.

Por el quebranto financiero de 604 millones de pesos en Accendo Banco, el Poder Judicial sancionó a María Teresa Castro Corro con 20 años de inhabilitación y una multa de 362 millones de pesos.

Mientras que José Enrique Girón Zenil tiene que pagar una indemnización de 241 millones 998 mil 452 pesos y estará inhabilitado por 15 años.

Editor: César A. García

