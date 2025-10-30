Character.AI cierra chats para menores tras muerte de un adolescente

Character.AI ha eliminado los chats para menores tras la muerte de un adolescente y anuncia medidas urgentes para proteger a usuarios vulnerables, incluyendo límites de uso y verificación de edad.

La empresa comunicó que bloqueará el acceso a conversaciones personalizadas para personas menores de 18 años y mantendrá disponibles solo contenidos menos interactivos mientras se implementan controles más estrictos.

La compañía detalló que, de forma inmediata y de carácter temporal, aplicará restricciones de tiempo en la función de chat para perfiles identificados como menores, además de exigir un sistema de verificación de edad obligatorio.

Te puede interesar: Tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia es firmado por más…

Reguladores y organizaciones de defensa del menor piden que las empresas adopten estándares obligatorios, incluyan alertas tempranas y faciliten vías de reporte accesibles para familias y educadores.

Character.AI aseguró que las nuevas políticas entrarán en vigor de inmediato y que ajustará sus protocolos conforme avancen las investigaciones del laboratorio.

Te recomendamos: