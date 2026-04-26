Trump fue evacuado de cena en Casa Blanca por presunto atentado

Un hombre armado irrumpió la noche del sábado en el hotel donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca e intentó ingresar al salón de baile donde el presidente Donald Trump, su esposa Melania, el vicepresidente JD Vance y 2 mil 300 personas se encontraban reunidas. El mandatario y los secretarios del gabinete fueron sacados del lugar ilesos.

El atacante, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de California, ingresó al perímetro de seguridad armado con una escopeta. Fue interceptado y neutralizado en los pasillos del hotel Washington Hilton, sin llegar a traspasar el salón de baile.

Un miembro del Servicio Secreto fue alcanzado en el chaleco antibalas y se encuentra bien, según informó el presidente Trump en una rueda de prensa posterior en la Casa Blanca. La fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó que el sospechoso está vivo, hospitalizado y bajo vigilancia.

El incidente ocurrió mientras el mentalista Oz Pearlman realizaba un truco de magia para Trump en el escenario.

El vicepresidente JD Vance fue el primero en ser retirado; Trump y la primera dama quedaron protegidos detrás de un blindaje antes de ser sacados de la sala. El presidente tropezó brevemente antes de que lo ayudaran a llegar a una suite segura.

Trump relató que su esposa “supo de inmediato lo que pasó” mientras él no. El presidente afirmó en una entrevista telefónica con Fox News que el sospechoso actuó movido por un “odio” profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades.

El supuesto tirador viajó en tren desde Los Ángeles a Washington D.C., con escala en Chicago, y se alojó en el hotel del evento uno o dos días antes del ataque.

El sospechoso no resultó herido en el intercambio de disparos, permanece bajo custodia hospitalaria para una evaluación y no está colaborando con las autoridades.

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