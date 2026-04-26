Critican diputados a “adelantados” que pintan bardas para 2027

Diputados locales de Morena y del Partido del Trabajo (PT) criticaron a los compañeros de su movimiento que incurren en la pinta de bardas para promoverse de cara al proceso electoral de 2027 en Puebla.

El legislador morenista, Julio Huerta Gómez, sostuvo que el Consejo Nacional aprobó distintos lineamientos para garantizar “piso parejo” en la contienda interna, entre estos, la prohibición de bardas y espectaculares como método de promoción personalizada.

En ese sentido, consideró necesario que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de su partido inicie investigaciones y proceda con sanciones en contra de los “adelantados”, ya que se trata de violaciones electorales.

“Mi idea y mi convicción es que se tiene que investigar porque hay lineamientos, hay una ley, en el caso de Morena hay un acuerdo del Consejo Nacional y si deriva esto en que debe haber sanciones para alguien, pues que se apliquen”, dijo en entrevista.

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Por su parte José Luis Figueroa Cortés, diputado del PT, consideró que aquellos aspirantes que promueven la pinta de bardas con su nombre, se olvidan de caminar y hacer trabajo territorial.

Aunque el legislador evitó señalar si los aliados de Morena están incurrieron en actos ilegales, sostuvo que “no le preocupa”, pues las bardas no sustituyen la presencia en territorio.

A la par, subrayó que dicha práctica corresponde a perfiles de todos los partidos políticos, incluidos los de la oposición.

“Lo que sí creo es que hay que cumplirle a le gente. Hay gente que ya está promocionándose, de diversos colores, no nada más del movimiento, pero yo no los veo caminando”, comentó.

Editor: Renato León

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