Puebla recibe a pasajeros de las 12 nuevas rutas aéreas

Como parte de las acciones del Gobierno del Estado para fortalecer la promoción turística, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, y el subsecretario de Promoción Turística, José Miguel Vélez Cortés, dieron la bienvenida a las y los pasajeros de las 12 nuevas rutas operadas por Volaris que comenzaron operaciones en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

Durante los recibimientos realizados, las autoridades entregaron souvenirs de la marca destino “Puebla, El Latido de México” a visitantes provenientes de las nueve nuevas rutas nacionales: Huatulco, Puerto Vallarta, San José del Cabo, Zihuatanejo, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa; así como de las tres internacionales: Houston, Los Ángeles y Newark.

La secretaria Carla López-Malo Villalón destacó que a partir del 1 y 2 de junio comenzaron operaciones las 12 nuevas rutas, resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, y el Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta Mier.

“Queremos que más personas visiten Puebla. Hoy nuestro estado está más conectado que nunca y cuenta con las condiciones para recibir a turistas nacionales e internacionales que deseen conocer nuestra historia, patrimonio, cultura, gastronomía, nuestros 12 Pueblos Mágicos y más de 60 municipios con vocación turística”, señaló.

La secretaria de Desarrollo Turístico agregó que estas nuevas rutas fortalecen la conectividad aérea de la entidad y permiten que más visitantes descubran la riqueza turística del estado, generen derrama económica y contribuyan al bienestar de las familias poblanas.

Fernando Grano Morales agradeció al Gobierno del Estado por la apertura de nuevas conexiones internacionales, ya que gracias a estas rutas podrá reencontrarse con su hijo después de dos años sin verlo. Destacó que esta nueva conectividad representa una oportunidad para acercar a las familias y facilitar los viajes entre México y Estados Unidos.

Por su parte, Aída Gutiérrez, proveniente de Tlaxcala, expresó su agradecimiento por la llegada de estas nuevas rutas, ya que ahora cuenta con una alternativa cercana para viajar sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México, lo que representa ahorro de tiempo, comodidad y mayor accesibilidad.

Asimismo, Esther Soriano, de 100 años de edad, comentó que la apertura de nuevas conexiones aéreas brinda mayores facilidades de movilidad y una mejor experiencia de viaje para las personas adultas mayores.

El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, refrenda su compromiso de continuar con acciones que fortalezcan la conectividad, atraigan más visitantes y consoliden a Puebla como uno de los principales destinos turísticos de México.

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