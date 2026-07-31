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jueves, julio 30, 2026
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Cuatro sujetos asaltan negocio de alimentos en Lomas del Sol

Por:
Jesus Zavala
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Un grupo de cuatro sujetos asaltó un negocio de alimentos en Lomas del Sol. / Foto: Especial.

Un negocio de alimentos ubicado en la colonia Lomas del Sol, en Puebla capital, fue asaltado presuntamente por cuatro sujetos, quienes huyeron del lugar a bordo de motocicletas.

El atraco ocurrió sobre la calle 113 A Oriente, esquina con 4 Sur, donde dos de los responsables habrían ingresado directamente al establecimiento para despojar a los trabajadores de sus pertenencias.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los sujetos portaba un objeto con características de arma de fuego, mientras que otro habría utilizado un objeto similar a un arma punzocortante para amedrentar a las víctimas.

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Mientras se cometía el asalto, otros dos hombres permanecieron en el exterior del negocio a bordo de motocicletas, utilizadas posteriormente para facilitar la huida de los responsables.

Por su parte, elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y desplegaron acciones de búsqueda; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

Editor: César A. García

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