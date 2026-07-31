Cuatro sujetos asaltan negocio de alimentos en Lomas del Sol

Un negocio de alimentos ubicado en la colonia Lomas del Sol, en Puebla capital, fue asaltado presuntamente por cuatro sujetos, quienes huyeron del lugar a bordo de motocicletas.

El atraco ocurrió sobre la calle 113 A Oriente, esquina con 4 Sur, donde dos de los responsables habrían ingresado directamente al establecimiento para despojar a los trabajadores de sus pertenencias.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los sujetos portaba un objeto con características de arma de fuego, mientras que otro habría utilizado un objeto similar a un arma punzocortante para amedrentar a las víctimas.

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Mientras se cometía el asalto, otros dos hombres permanecieron en el exterior del negocio a bordo de motocicletas, utilizadas posteriormente para facilitar la huida de los responsables.

Por su parte, elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y desplegaron acciones de búsqueda; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

#Seguridad El trabajador de una taqueria ubicada en la colonia Lomas del Sol, fue asaltado por cuatro sujetos, dos de ellos ingresaron armados a su establecimiento entre la 113 A Oriente y la 4 Sur, mientras que los otros dos esperaron a sus cómplices en motocicletas para… pic.twitter.com/ALwFvupJd6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 31, 2026

Editor: César A. García

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