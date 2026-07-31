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jueves, julio 30, 2026
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Supuesto asalto provoca disparos y movilización en Plaza Mazarik

Por:
Jesus Zavala
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Plaza Mazarik fue acordonada tras un supuesto asalto a un cuentahabiente. / Foto: Es Imagen.

Un supuesto asalto a un cuentahabiente provocó múltiples disparos en Plaza Mazarik, en San Andrés Cholula, donde varios impactos dañaron principalmente una cafetería de la zona.

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Tras los hechos, el área del Starbucks fue acordonada y permanece bajo resguardo de elementos de seguridad pública, mientras agentes de la Policía Municipal realizan labores en el lugar.

Nota en desarrollo…

Editor: César A. García

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