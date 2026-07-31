Supuesto asalto provoca disparos y movilización en Plaza Mazarik

Un supuesto asalto a un cuentahabiente provocó múltiples disparos en Plaza Mazarik, en San Andrés Cholula, donde varios impactos dañaron principalmente una cafetería de la zona.

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Tras los hechos, el área del Starbucks fue acordonada y permanece bajo resguardo de elementos de seguridad pública, mientras agentes de la Policía Municipal realizan labores en el lugar.

Nota en desarrollo…

#ÚLTIMAHORA 🚨🚨 En la Plaza Mazarik delincuentes realizaron múltiples disparos contra los establecimientos de la zona.



Se reportó que la mayoría de impactos dañaron una cafetería del área y agentes de seguridad pública resguardan el área. pic.twitter.com/3JhcSuozWY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 30, 2026

Editor: César A. García

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