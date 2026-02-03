Pobladores bloquean relleno sanitario de Chiltepeque; exigen clausura definitiva

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en conjunto con habitantes de Santo Tomás Chautla, inició este día una revisión a las condiciones del relleno sanitario de Chiltepeque, tras los constantes señalamientos de contaminación y afectaciones a la salud de la población.

Desde esta tarde, vecinos de las juntas auxiliares de Santo Tomás Chautla y San Francisco Totimehuacan se concentraron en el acceso principal para exigir su clausura definitiva. Los manifestantes aseguran que los residuos acumulados en el sitio han provocado enfermedades e incluso la muerte.

Por su parte, los pobladores mantienen cerrado el acceso a las instalaciones e impiden el ingreso de camiones recolectores provenientes de distintos municipios de la zona metropolitana. Los inconformes advirtieron que no se retirarán del lugar hasta obtener una respuesta favorable.

Representantes vecinales y activistas sostuvieron una reunión para buscar acuerdos; sin embargo, los habitantes rechazaron instalar mesas de diálogo y exigieron que cualquier negociación se realice en la plaza pública de la comunidad, con el fin de garantizar transparencia.

Por unanimidad, los vecinos determinaron continuar con el bloqueo del relleno sanitario. Incluso colocaron piedras en el camino de acceso para impedir el paso de unidades recolectoras, lo que ha generado una fila de camiones que permanecen en espera sobre la vía que conduce al basurero.

En medio de la protesta, ha surgido el señalamiento de que Marciano Navarro, militante del Partido Acción Nacional (PAN), estaría detrás de la movilización contra el relleno de Chiltepeque tras aparecer en videos y fotos, aunque hasta el momento no existe un posicionamiento oficial al respecto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla informó que los camiones de basura del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) ya tienen acceso al relleno sanitario, por lo que el servicio fue restablecido con normalidad. Asimismo, están a la espera del dictamen que emita la PROFEPA.

