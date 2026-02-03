SSP Puebla brindará protección a alcaldesa de Ayotoxco tras asalto

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla brindará protección a la presidenta municipal de Ayotoxco de Guerrero, Alicia Guerrero Hernández, luego del asalto que sufrió mientras circulaba sobre la autopista Amozoc–Perote.

Así lo aseguró el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, quien reveló que la camioneta en la que viajaba la munícipe sufrió una agresión la madrugada de este martes.

Señaló que la alcaldesa resultó ilesa, pero su chofer particular sufrió dos disparos, que no lo lesionaron de gravedad, por lo que se encuentra fuera de peligro.

“Tuvimos el reporte a las 4:30 de la mañana de que la presidenta había sufrido una agresión. Enviamos el apoyo del sector más cercano, quienes se presentaron junto con la Guardia Nacional”, informó.

Detalló que la agresión ocurrió en un tramo cercano a Apizaco, Tlaxcala, y mencionó que el evento podría estar ligado a la operación de bandas dedicadas al asalto en dicha autopista, descartando que la agresión esté relacionada con su cargo como alcaldesa.

Sin embargo, el vicealmirante dijo que elementos de la Policía Estatal custodian a la alcaldesa para salvaguardar su integridad física mientras se realizan las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público de Tlaxcala.

Te puede interesar: Puebla da última oportunidad a concesionarios para regularizarse

No habría investigación sobre actual Cabildo de Venustiano Carranza

En otro tema, Francisco Sánchez dijo no contar con información sobre si el edil de Venustiano Carranza, Marco Antonio Valencia Ávila, u otros miembros del actual Cabildo estén bajo investigación por autoridades federales por la comisión de delitos.

Lo anterior, tras la detención del regidor de Gobernación, José Ernesto N., quien fue puesto a disposición de un juez federal en Tamaulipas, Reynosa.

El vicealmirante indicó que autoridades federales tenían una investigación de años anteriores, que complementaron con la detención del regidor.

“Ya traían esa investigación y obviamente fueron a complementarla; la actual administración municipal entró en mayo, es nueva, y la investigación sobre esta persona ya venía de tiempo atrás“, apuntó.

Editor: César A. García

Te recomendamos: