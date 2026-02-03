Condenan a 25 años a responsable de trata de personas en Puebla

Como resultado de la aportación de diversos datos de prueba por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se logró una sentencia de más de 25 años de prisión contra Eduardo N., como responsable del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena.

De acuerdo con la investigación, la hoy agraviada, quien mantenía una relación de concubinato con Eduardo N., fue obligada por dicho sujeto a prestar servicios sexuales en el bar denominado “El Abuelo”, ubicado en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, Puebla, apropiándose este de las ganancias económicas obtenidas.

Una vez que el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado presentó de manera oportuna diversos medios de prueba en cada una de las audiencias. Tras su análisis y valoración, se dictó sentencia condenatoria en su contra.

En la audiencia de Individualización de Sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una pena privativa de la libertad de 25 años, 3 meses y 22 días, así como el pago de la reparación del daño moral y material.

