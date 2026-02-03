Laura Artemisa resalta liderazgo gastronómico de Puebla

Puebla fue sede de la Gala de los 250 Restaurantes de México, organizada por la Guía México Gastronómico, Culinaria Mexicana, de S. Pellegrino y Nespresso, consolidándose como epicentro de la alta cocina nacional y del reconocimiento al talento gastronómico, destacó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

La titular de la dependencia destacó que Puebla en 2025 “recibió 17 millones 623 mil visitantes, el 5.3% más que en 2024, generando una gran derrama económica”; en este sentido, reconoció a la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López Malo, como una joven talentosa que trabaja con mucha pasión.

En el encuentro celebraron la identidad, creatividad y excelencia de la cocina mexicana, en esta emblemática ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, “y es que la historia también pasa por nuestra cocina y nuestro estado es rico por su gastronomía y las manos que preparan los más deliciosos platillos, llenos de tradición”, señaló Laura Artemisa García Chávez.

Durante la velada, las y los chefs galardonados recibieron mandiles y placas conmemorativas, símbolos del esfuerzo, la pasión y el prestigio que distingue a quienes integran esta importante guía gastronómica.

Este reconocimiento se enmarca en la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, de fortalecer la cultura, el turismo y el orgullo por lo Hecho en México, posicionando a la gastronomía como una expresión viva de nuestra historia y diversidad.

Te recomendamos: