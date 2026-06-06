Dan de alta a lesionados tras volcadura de camión escolar en la México-Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud y de la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, brindó atención inmediata a las y los estudiantes que resultaron lesionados tras la volcadura de un autobús escolar ocurrida la noche del 5 de junio sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras.

Tras recibir el reporte de emergencia, personal de SUMA coordinó las labores de atención prehospitalaria, con la atención de 45 pacientes, de los cuales nueve fueron trasladados a distintas unidades hospitalarias. Este sábado por la mañana, fueron dados de alta ante el avance favorable en su recuperación.

Tal vez te interese: Estudiantes del Tecnológico de Tepexi sufren volcadura en México-Puebla

Asimismo, se activaron los protocolos de respuesta y coordinación con diversas instituciones de auxilio y hospitales de la zona para garantizar una atención oportuna y eficiente a los estudiantes afectados.

Como parte del Centro de Mando implementado por Protección Civil se realizó la revisión del autobús y constataron que no había combustible derramado y que la zona no representaba riesgo.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reiteró su compromiso de brindar atención inmediata a la población ante cualquier situación de emergencia, mediante la coordinación permanente de los servicios de salud, con el objetivo de salvaguardar la integridad y bienestar de las y los poblanos.

Te recomendamos: