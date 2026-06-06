Lupita Cuautle inaugura Torneo Infantil “Copa San Andrés”

Con el objetivo de fomentar la activación física, la sana convivencia y el fortalecimiento de la identidad municipal, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la inauguración del Torneo Infantil “Copa San Andrés” y la develación de tres balones monumentales en el Complejo Deportivo Quetzalcóatl.

Durante su mensaje, la edil destacó que el deporte es una herramienta de transformación social que contribuye al desarrollo integral de la niñez y fortalece valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y el juego limpio. Asimismo, resaltó que estas acciones no solo impulsan espacios seguros para la convivencia familiar y el desarrollo comunitario, sino que también posicionan a San Andrés Cholula como un referente del deporte, la cultura y el turismo en la región.

La Copa San Andrés reunirá a 30 equipos infantiles contando con la participación de más de 200 jugadores de entre 8 y 12 años de edad, provenientes de las juntas auxiliares e inspectorías del municipio, quienes competirán en las categorías “Pony” e “Infantil”.

Posterior a la entrega de uniformes a niñas y niños, se develaron tres balones monumentales elaborados en fibra de vidrio y decorados de manera artesanal con diseños originales que reflejan la riqueza cultural, turística y deportiva de San Andrés Cholula. Estas piezas permanecerán expuestas hasta el 20 de julio como parte de una estrategia para embellecer los espacios públicos, fortalecer el sentido de pertenencia ciudadana y promover la visita de turistas al municipio.

A través de iniciativas que integran el deporte, el arte y la identidad local, el Gobierno Municipal continúa generando bienestar para las familias sanandreseñas y proyecta al municipio como un destino atractivo para el turismo nacional e internacional.

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