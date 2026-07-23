Bety Sánchez inaugura rehabilitación de carretera Jicolapa-Tlalixtlipa

Las y los vecinos de Jicolapa y Tlalixtlipa, agradecieron a la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez por la sensibilidad para pavimentar la carretera que une a sus comunidades, al considerar que los beneficiará a todos.

La mañana de este miércoles, Bety Sánchez acompañada de los regidores Mayte Ibarra, Ángel González y José Guadalupe Cano, inauguró la rehabilitación de 6 mil 240 metros cuadrados de carpeta asfáltica de la carretera Jicolapa- Tlalixtlipa, obra que constó de dos etapas.

En su mensaje, la presidenta municipal agradeció el apoyo y la confianza de la gente de ambas juntas auxiliares, aseguró que seguirá trabajando para la gente, llegando a cabo obras de calidad para el bienestar y futuro de sus familias.

La jueza de Paz de Huilotepec, perteneciente a Tlalixtlipa, Lolita Morales resaltó que la edil siempre escucha a la gente, además de que lo que promete, lo cumple. Asimismo, precisó que será para beneficio de muchas personas.

Por su parte, el presidente auxiliar de Tlalixtlipa, Jorge Ramos indicó que esta obra era muy esperada, para mejorar la movilidad de la zona y las personas que se desplazan todos los días desde su población hacia Zacatlán.

Delfino Garrido, juez de Paz de Hueyapan, aseguró que Bety Sánchez siempre es sensible y escucha a la población, brindando soluciones reales a los problemas de la ciudadanía.

Además de la carpeta asfáltica, se hicieron las guarniciones y banquetas, las cunetas para evitar que la lluvia afecte el asfalto, beneficiando a 32 mil personas.

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