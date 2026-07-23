Bety Sánchez inaugura pavimentación de calles en Jicolapa

Durante la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico, de las calles 21 de marzo y Cuauhtémoc de Jicolapa, la presidenta municipal Bety Sánchez recordó que esta obra fue una promesa de campaña que le hizo a doña Bertha, una vecina que vive sobre la primera calle.

Este miércoles, Bety Sánchez inauguró la pavimentación de ambas calles en compañía de la regidora Mayte Ibarra, así como de los regidores Ángel González, José Guadalupe Cano Cortés e Isaac Armas Garrido.

También estuvieron las autoridades de la junta auxiliar de Jicolapa, autoridades comunales, así como las y los vecinos de estas dos calles.

En su discurso, la presidenta municipal recordó que en su campaña estuvo en la casa de doña Bertha y ahí, se comprometió a pavimentar estas calles en beneficio de las y los vecinos, pero también de estudiantes del bachillerato Ezequiel Chávez y de la primaria José María Morelos y Pavón.

“En mi campaña vine, doña Bertha me recibió en su casa y me comprometí a pavimentar estas dos calles, que hoy vengo a entregarles. Por eso, me siento muy contenta”, dijo.

También hizo hincapié en que le tiene un gran cariño a Jicolapa, por lo que en esta junta auxiliar inició y culminó su campaña en 2024.

Por su parte, doña Bertha dijo que Bety Sánchez sí cumple y prueba de ella, es la entrega de estas dos calles.

En tanto, Oscar Batalla quien es vecino de Jicolapa, refirió que la presidenta municipal siempre piensa en la gente que menos tiene y que más necesita de los apoyos.

Los trabajos consistieron en 180 metros lineales de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, así como iluminación.

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