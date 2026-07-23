Caídas pueden ocasionar lesiones graves en adultos mayores

Las caídas representan uno de los principales problemas de salud entre las personas adultas mayores, ya que pueden provocar lesiones graves, pérdida de movilidad e incluso aumentar el riesgo de fallecimiento. Especialistas de la Secretaría de Salud hicieron un llamado a reforzar las medidas de prevención para proteger la autonomía de este sector de la población.

De acuerdo con datos oficiales, alrededor del 28 por ciento de las personas mayores de 65 años ha sufrido al menos una caída. Este tipo de accidentes ocurren con frecuencia dentro del hogar y suelen estar relacionados con pisos resbalosos, iluminación deficiente, obstáculos en el camino o el uso de calzado inadecuado.

Los especialistas señalaron que factores como la pérdida de fuerza muscular, problemas de equilibrio, enfermedades neurológicas y complicaciones derivadas de la diabetes incrementan el riesgo de sufrir una caída. Además, las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad debido a los cambios físicos asociados con el envejecimiento.

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Como parte de las acciones preventivas, se recomienda realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria, combinando ejercicios de fortalecimiento, equilibrio, flexibilidad y actividad aeróbica. Disciplinas como el taichí, el yoga y las caminatas han demostrado ser útiles para disminuir el riesgo de accidentes.

Las autoridades también destacaron la importancia de realizar una valoración médica después de cualquier caída, incluso si aparentemente no hubo lesiones. Una atención oportuna permite detectar fracturas, traumatismos u otras complicaciones que podrían pasar desapercibidas y afectar la calidad de vida de la persona.

Finalmente, la Secretaría de Salud exhortó a las familias a adaptar los espacios del hogar para hacerlos más seguros y fomentar un envejecimiento saludable.

Editor: Arturo Medina

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