Más de 400 mujeres poblanas reciben mastografías gratuitas

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el DIF Puebla Capital llevó sus Servicios Médicos Itinerantes a la Caravana Rosa organizada por grupo ADO, acercando sus servicios a las mujeres que se dieron cita en el Paseo Bravo de la capital poblana.

En representación de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, el director de Salud Integral, Migner Huerta, destacó la importancia de llevar a cabo una detección oportuna del cáncer de mama, que representa la principal causa de muerte en las mujeres adultas y para la cual se sumaron varias empresas para hacer conciencia sobre esta enfermedad.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres poblanas. Gracias a la suma de esfuerzos entre el Sistema Municipal DIF, la empresa ADO, el ISSSTE, el SNTE, Cruz Roja, Tribuna y diversas instituciones (…) estamos logrando que más de 400 mujeres reciban un ‘vale rosa’, el cual les permitirá acceder de forma gratuita a un estudio de mastografía en laboratorios aliados como Salud Digna”, expresó Migner Huerta.

Igualmente, Julio García Flores, director Divisional de Oriente Mobility ADO, reiteró que la suma de causas hace posible este acto de colaboración, ya que nada se hace de forma unilateral, por lo que agradeció al Sistema Municipal DIF (SMDIF) abonar a la Caravana Rosa con servicios médicos, nutricionales, psicológicos, de enfermería y actividades como corte de cabello, uñas y gelish.

“Sin duda, la colaboración entre iniciativa privada, gobierno e instituciones es lo que hace posible que estos eventos tengan realce no solo por este momento, sino por lo que puedan trascender en la vida de todas y todos. Hoy hablamos de cuidado, salud y esperanza (…) Este evento tiene 14 años que lo estamos haciendo en el país, le llamamos Caravana Rosa (…) mandando un mensaje de prevención en la mujer mexicana”, determinó Julio García Flores.

Por su parte, Vianey Juárez, beneficiaria, quien recibió el primer vale rosa de la jornada, y como mujer sobreviviente de cáncer, aseguró que estos estudios representan una oportunidad de detectar a tiempo esta patología y continuar el camino con esperanza.

“Es lo que les quiero transmitir con ustedes, mujeres, cuídense y dense un espacio, dense un momento para ustedes, siempre se puede. Aquellas que estén en sus tratamientos, todo se puede; las que están sanas, cuídense, y las que están enfermas, salgan adelante, sí se puede”, relató la beneficiaria.

En el evento estuvieron presentes Leonardo Torixa, director de noticias de Grupo Tribuna Comunicación; Alejandra Bautista, jefa de Información de Tribuna Noticias; y Arsenio Torres Delegado, presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja.

De esta forma, el DIF Puebla Capital continúa afianzando alianzas con el sector privado para poder brindar mayor esperanza de vida a las mujeres poblanas, un compromiso que se asumió desde el inicio de esta administración.

