Omar Muñoz arranca obra de pavimentación en Sanctorum

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, y el delegado de Bienestar de la microrregión 18, Joel Meneses, arrancaron obra de pavimentación con adoquín en la Primera Privada Ejido, en la junta auxiliar de Sanctorum.

A través del programa estatal de obra comunitaria “Por Amor a Puebla”, en conjunto con el gobierno municipal, se intervendrán mil 462 metros cuadrados con una inversión de más de 393 mil pesos, beneficiando a las familias de la zona.

El edil sostuvo que la autoridad debe estar presente con la ciudadanía y que la labor conjunta entre autoridades es fundamental; asimismo, agradeció al mandatario estatal Alejandro Armenta por esta política pública que tanto ha beneficiado a los municipios: “Vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno del estado y quiero enviar mi agradecimiento a Laura Artemisa, secretaria del Bienestar, gran aliada y amiga; también a Edgar Chumacero por todo el apoyo”.

“En el ayuntamiento vamos a continuar beneficiando a las tres juntas auxiliares, no nos vamos a olvidar de ninguna y no les vamos a fallar. Al iniciar mi gestión hicimos el compromiso de hacer las cosas correctamente para cada uno de los ciudadanos y hemos hecho todo lo posible por atender sus necesidades, tanto con recursos propios como en amalgama con los gobiernos estatal y federal”, añadió.

El alcalde remarcó que es gracias a la gente que hizo posible su sueño de servir y representar a Cuautlancingo y que es el motor que hace salir avante a su administración.

Por su parte, Joel Meneses expresó que los gobiernos estatal y municipal son aliados importantes y seguirán con las acciones coordinadas en beneficio de los habitantes.

