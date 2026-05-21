Transportistas bloquean vialidades en Teziutlán tras operativo

Desde la mañana de este jueves, permisionarios del transporte público de pasajeros en Teziutlán realizaron bloqueos carreteros en protesta por el aseguramiento de más de una docena de unidades durante un operativo efectuado por personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).

El despliegue se llevó a cabo desde temprana hora en al menos dos puntos del municipio: el arco de seguridad ubicado en la entrada sur de Teziutlán y el barrio de Ahuateno.

De acuerdo con los transportistas, la inconformidad surgió debido a que consideran que las acciones de supervisión debieron enfocarse primero en el servicio de transporte por aplicación. En el barrio de Ahuateno, operadores y concesionarios impidieron que grúas trasladaran al corralón siete unidades aseguradas.

Posteriormente, los inconformes se trasladaron a las inmediaciones del depósito vehicular para exigir la liberación de otras 12 unidades retenidas durante el operativo realizado en el primer punto.

Te puede interesar: Protestan en telesecundaria de Tepeojuma por falta de intendente

Algunos operadores señalaron que las sanciones económicas, así como los costos de arrastre y corralón, representan afectaciones importantes para los concesionarios, debido a que las multas podrían alcanzar montos elevados.

Por su parte, autoridades estatales y municipales informaron que este tipo de operativos continuarán realizándose en distintos municipios con el objetivo de verificar que las unidades del transporte público cumplan con la normatividad vigente y garantizar mayor seguridad a los usuarios.

Hasta las 16:00 horas, representantes de diversas rutas permanecían en una mesa de diálogo con autoridades. Finalmente, alrededor de las 16:30 horas, los manifestantes liberaron la circulación y se retiraron de los puntos bloqueados.

Editor: César A. García

Te recomendamos: