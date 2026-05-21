Guía MICHELIN México 2026 reconoce a restaurantes poblanos

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, celebra que la entidad forme parte de la selección 2026 de la Guía MICHELIN México, consolidándose como un referente gastronómico a nivel nacional e internacional.

Por primera vez, Puebla fue incluida dentro de la cobertura de la prestigiosa Guía MICHELIN, junto con Jalisco y Yucatán, luego de que inspectores especializados recorrieran distintas regiones del país para identificar propuestas culinarias sobresalientes. La edición 2026 integra un total de 225 restaurantes en México, entre ellos establecimientos con Estrella MICHELIN, Bib Gourmand y sitios recomendados por la calidad de su cocina.

Durante la ceremonia de presentación de la Guía MICHELIN México 2026, realizada en Guadalajara, Jalisco, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, estuvo presente en representación del estado de Puebla, junto a las y los restauranteros poblanos distinguidos en esta edición.

En esta selección, ocho restaurantes poblanos fueron premiados con la distinción Bib Gourmand, categoría que destaca propuestas gastronómicas de alta calidad a precios accesibles. Los establecimientos son: Cultivo, Moyuelo, Casa Reyna, Jacinto y Yo, El Güero Marinero, Vica, Los Camellos y Cemitas Beto.

Asimismo, seis restaurantes de la entidad fueron incluidos dentro de la lista de espacios recomendados por la Guía MICHELIN México 2026: Augurio, Casa Baccuza, Mural de los Poblanos, La Noria, Salón Mezcalli y Valiente, espacios que reflejan la riqueza culinaria, la creatividad y las tradiciones gastronómicas poblanas.

De igual manera, Jonathan Robles, sommelier de Mural de los Poblanos, recibió el MICHELIN Sommelier Award, reconocimiento que destaca su trayectoria y la calidad de una propuesta vinícola enfocada en impulsar etiquetas mexicanas.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso para impulsar el turismo gastronómico como motor de desarrollo económico y promoción cultural, en coordinación con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer a Puebla como un destino reconocido por su cocina, tradición e identidad.

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