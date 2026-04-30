“La mejor inversión es en nuestros niños y niñas”: Laura Artemisa

“Estoy convencida que la mejor inversión es en nuestros niños y niñas, el gobernador Alejandro Armenta lo sabe, por eso impulsa la participación social en las decisiones que les beneficiarán, gracias a que el recurso rinde mejor porque el dinero del pueblo regresa al pueblo y en este caso, es administrado por mujeres, que son extraordinarias para eso y cuidan de su entorno”, sostuvo la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

Al asistir a la asamblea del programa de Obra Comunitaria en el Jardín de Niños 5 de Mayo de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, en Puebla capital, Laura Artemisa García dio a conocer que los y las delegadas de Bienestar tienen la responsabilidad de revisar los proyectos prioritarios “hay que trabajar por todos y todas para seguir recuperando los espacios públicos, eso nos permite atender a las causas como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum con el propósito de fortalecer la seguridad de nuestras familias”.

En este esfuerzo, destacó la participación de las mujeres, quienes asumen la responsabilidad de cuidar los recursos que se emplean en los proyectos. Ellas vigilan que cada peso invertido se traduzca en mejoras tangibles para las familias poblanas, fortaleciendo la confianza comunitaria y asegurando que los espacios recuperados sean verdaderos lugares de bienestar.

Laura Artemisa García reiteró que “las mujeres son el corazón de la Obra Comunitaria. Son ellas quienes, con su compromiso y visión, garantizan que los recursos se utilicen con honestidad, que los proyectos se conviertan en esperanza para nuestras hijas e hijos, ellas construyen el bienestar”.

Añadió que cuando una madre, una vecina o una maestra se involucra en el cuidado de los recursos “además de proteger el dinero del pueblo, también resguardan los sueños de las familias. Esa fuerza femenina es la que nos impulsa a seguir trabajando por un Puebla más justo y solidario.”

Antes de concluir, la secretaria reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, quien ha impulsado la participación ciudadana y la recuperación de espacios públicos como pilares de su gestión. Estas acciones, afirmó, se encuentran alineadas con la visión de bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca garantizar justicia social y seguridad a través de la participación comunitaria.

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