Club Puebla anuncia seis bajas tras fracaso en el Clausura 2026

El Club Puebla inició su reestructuración tras quedar eliminado del Clausura 2026, confirmando la salida de seis jugadores como parte de los primeros movimientos rumbo al siguiente torneo.

La directiva anunció en redes sociales las bajas de Owen González, Esteban Lozano, Miguel Ramírez, Pablo Gamarra, Juan Gómez y Ángelo Araos, quienes no continuarán en el plantel camotero.

Estas salidas marcan el inicio de una renovación en la plantilla luego de una campaña irregular, en la que el equipo no logró competir por puestos de Liguilla y quedó fuera de la fase final.

El conjunto poblano terminó en el lugar 17 de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX, con tres victorias, cuatro empates y siete derrotas, obteniendo apenas 13 puntos sumados.

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En su rendimiento como local, Puebla consiguió únicamente dos victorias, mientras que como visitante apenas logró un triunfo, reflejando la falta de consistencia a lo largo del certamen.

Además, cerró en el último lugar de la tabla porcentual, por debajo de clubes como Santos Laguna, Mazatlán y Atlas, lo que incrementa la presión deportiva de cara al próximo torneo.

Con estas bajas confirmadas, se espera la llegada de refuerzos y posibles intercambios en el mercado de verano, en busca de mejorar el rendimiento del equipo para el Apertura 2026.

Pese a las versiones sobre una posible venta o mudanza del club, la Asamblea de Dueños del 23 de abril no abordó el tema, por lo que se mantiene la continuidad del equipo en la ciudad.

Gracias por portar al 🔵⚪️, les deseamos éxito en sus proyectos.#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/AdKfGkkXry — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) May 2, 2026

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