FIFA reconoce a la FMF por nueva cancha híbrida del CAR

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó el premio al Campo de Fútbol Más Destacado a la nueva cancha híbrida del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Durante los Forward Awards, edición Américas, celebrados en el Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, entregaron el reconocimiento y resaltaron la infraestructura deportiva de alto nivel.

En el acto, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que el CAR será clave en la formación de futuras generaciones de seleccionados con tecnología de clase mundial.

El proyecto del CAR implicó una inversión de 390 millones de pesos, equivalente a 22 millones de dólares, financiados por la misma Federación Mexicana de Fútbol y el programa FIFA Forward.

Te puede interesar: ¿Error o coincidencia? Michael Jackson dirigirá al Burnley FC

La obra incluyó la construcción de una cancha híbrida con tecnología de última generación, además de ampliar la superficie total de 8 mil 500 a 19 mil 500 metros cuadrados en las instalaciones.

El complejo ahora cuenta con un hotel de 45 habitaciones, gimnasio moderno, piscina, áreas de recuperación, vestidores renovados y un auditorio para análisis de video de las selecciones.

El hotel incluye cuatro suites, una destinada al director técnico Javier Aguirre y otras tres para su cuerpo técnico, con capacidad para albergar simultáneamente a dos selecciones nacionales.

Asimismo, también ampliaron el CAR con cinco canchas, un comedor para 210 personas y una sala de prensa renovada, y lo consolidaron como instalación clave rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

La FIFA otorgó un reconocimiento por la cancha híbrida del CAR. Aquí los detalles. 📰👇 pic.twitter.com/gvXtsR4ZPM — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 1, 2026

Te recomendamos: