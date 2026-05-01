Impulsan iniciativa para legalizar eutanasia activa en Puebla

La bancada de Morena en el Congreso del Estado impulsa una iniciativa para legalizar y regular la eutanasia activa en Puebla.

Esta propuesta busca reformar la Ley de Voluntad Anticipada del estado para permitir que pacientes terminales puedan solicitar asistencia médica para morir, eliminando su clasificación actual como “homicidio por piedad”.

La propuesta del diputado Roberto Zataraín Leal, presentada ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, marca un cambio significativo en la legislación local.

Mientras que la ley vigente ya permite la ortotanasia (suspender tratamientos para no prolongar la vida), la nueva propuesta permitiría la intervención médica directa para poner fin al sufrimiento extremo de un paciente.

¿Qué se necesitaría?

Para evitar abusos, la iniciativa establece seis condiciones que deben cumplirse de manera simultánea:

Edad y capacidad: Ser mayor de 18 años y estar en pleno uso de facultades mentales.

y estar en pleno uso de facultades mentales. Diagnóstico médico : Contar con un diagnóstico de enfermedad terminal o padecimiento crónico-degenerativo incurable, avalado por dos médicos distintos.

: Contar con un diagnóstico de enfermedad terminal o padecimiento crónico-degenerativo incurable, avalado por dos médicos distintos. Información completa: Haber recibido información detallada sobre el diagnóstico y las alternativas terapéuticas disponibles.

y las alternativas terapéuticas disponibles. Formalidad legal : Expresar la voluntad por escrito ante un Notario Público.

: Expresar la voluntad por escrito ante un Notario Público. Periodo de reflexión: Refrendar la decisión ante el mismo notario al menos 5 días después de la primera declaración.

La iniciativa contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, para que puedan negarse a realizar el procedimiento por motivos éticos, religiosos o personales, notificándolo por escrito.

Las instituciones de salud pública deben asegurar la presencia de personal no objetor y canalizar al solicitante en un plazo máximo de 48 horas.

La iniciativa se alinea con la “Ley Trasciende” a nivel federal y se sustenta en datos de salud pública en Puebla, como que en 2023 se registraron más de 10 mil muertes por enfermedades del corazón y siete mil por diabetes en el estado.

Se estima que el 80 por ciento de los pacientes con cáncer o VIH sufren dolor moderado a intenso en sus etapas finales. En 2024, Puebla registró más de tres mil 500 muertes por cáncer.

Editor: Renato León

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