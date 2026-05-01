Condusef premia a participantes en concurso infantil “Trazos Financieros”

En México, más de 36 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años representan no solo el presente sino también el futuro financiero del país, de acuerdo con el INEGI. Por ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) impulsa anualmente acciones que acerquen a las infancias a conceptos clave como el ahorro, el presupuesto, el consumo responsable y la toma de decisiones informadas.

La CONDUSEF llevó a cabo la ceremonia de premiación de la décima edición del Concurso de Dibujo y Pintura Infantil “Trazos Financieros” con el acompañamiento de Banamex, Scotiabank y Banorte como patrocinadores, así como del Banco de México y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Bajo el lema “El juego está en tus finanzas”, el concurso alcanzó una cifra récord al recibir 6 mil 351 dibujos provenientes de todo el país.

Según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023, las personas que recibieron educación o influencia financiera desde edades tempranas presentan mejores niveles de salud financiera en su vida adulta. El licenciado Oscar Rosado Jiménez señaló: “La educación financiera no empieza con una tarjeta o una cuenta bancaria; empieza cuando una niña o un niño entiende que cada decisión también les ayuda a construir su futuro y por eso el concurso no solo debe seguir superando récords, sino seguir sumando aliados”.

¡No solo hay ganadores, también hay menciones honoríficas! ✨



No todos pueden ganar, pero destacamos los dibujos de #TrazosFinancieros que lograron transmitir reflexiones creativas sobre el valor de las finanzas.



🏆 Mira quiénes la obtuvieron#EducaciónFinanciera #Niños🧵(1/2) pic.twitter.com/mIttbdkoRT — CONDUSEF (@CondusefMX) April 30, 2026

Manuel Silva, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank México, afirmó: “Desde Scotiabank México nos enorgullece ser parte de esta iniciativa junto con Condusef, convencidos de que la educación financiera desde la infancia es clave para fortalecer la resiliencia económica del país a largo plazo. Trazos Financieros impulsa, desde edades tempranas, una relación más consciente con el dinero, contribuyendo a una mejor toma de decisiones a lo largo de la vida. Este enfoque está alineado con nuestra visión global de inversión social, ScotiaRISE”.

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, enfatizó: “lo que pueden hacer en sus escuelas, con sus compañeritos, es hablarles y decirles de todos estos temas de ahorro y el manejo del dinero, para que puedan aprender, como ustedes”. Juan Manuel Márquez Goitia, director de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios en Banorte, reconoció el esfuerzo de las niñas y niños y destacó: “Felicito a las madres, padres y familiares que los acompañan; su apoyo es fundamental. También agradezco a la CONDUSEF y a los patrocinadores por impulsar estos espacios que acercan la educación financiera a las nuevas generaciones”.

Se otorgaron cinco menciones honoríficas. Las entidades con mayor participación fueron Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro. Los dibujos participantes plasmaron ideas sobre cómo armar una estrategia para evitar gastos innecesarios, fomentar el ahorro en familia, establecer metas financieras y tomar decisiones responsables sobre el dinero.

Las y los ganadores de la edición 2026 del concurso “Trazos Financieros” son:

Categoría A (6 a 9 años)

Primer lugar : Andrea, 9 años – Estado de México

Andrea, 9 años – Estado de México Segundo lugar: Julieta, 9 años – Ciudad de México

Tercer lugar: Pedro, 7 años – Nuevo León

Categoría B (10 a 12 años)

Primer lugar : Abril, 12 años – Estado de México

Abril, 12 años – Estado de México Segundo lugar: Regina, 12 años – Nuevo León

Tercer lugar: Xavier, 11 años – Oaxaca

Menciones Honoríficas

Maximiliano, 7 años, Ciudad de México

Mateo, 9 años, Veracruz

Mía, 9 años, Estado de México

Hannon, 12 años, Baja California Sur

Natalia, 12 años, Ciudad de México

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