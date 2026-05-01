Ministerial resulta herido de bala tras persecución en La Paz

Un agente perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE) terminó herido de bala luego de verse involucrado en una persecución en la colonia La Paz.

El ataque fue resultado de una presunta persecución que los elementos de la FGE iniciaron al encontrarse con delincuentes cuando realizaban actos de investigación.

Los agresores se emparejaron a la unidad de los elementos y abrieron fuego en su contra, disparando en al menos cuatro ocasiones, y provocando daños también a la camioneta de un civil que transitaba por el área.

#Seguridad 🚨 Un agente de la Fiscalía General del Estado resultó herido de bala luego de una persecución contra delincuentes en la avenida Teziutlán norte en la colonia La Paz.



El afectado fue llevado hasta un hospital para atender su lesión en la pierna, mientras que agentes… pic.twitter.com/iDnsrXPJlr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 30, 2026

En plena Avenida Teziutlán Norte, con altura de la calle Huauchinango, los agentes y el civil detuvieron su andar, mientras que los responsables escaparon de la zona.

El elemento ministerial se reportó fuera de peligro, aunque fue llevado a un hospital para atender el disparo que recibió en la pierna.

Por su parte, refuerzos y agentes de la Policía Municipal ubicaron el vehículo en que los agresores escaparon, abandonado en la periferia. Trascendió que los criminales habrían huido a bordo de un segundo vehículo.

Hasta el momento no se ha informado el tipo de diligencia que desarrollaban los agentes en cuestión y la identidad de los involucrados, aunque las autoridades ya indagan más detalles del caso.

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