Cuida a tus mascotas de un golpe de calor, alerta la UNAM

Los perros y gatos son especialmente vulnerables a las altas temperaturas, ya que no cuentan con mecanismos eficientes para regular el calor, por lo que es fundamental tomar medidas preventivas.

De acuerdo con la UNAM, estos animales no sudan como los humanos, pues carecen de glándulas sudoríparas, y dependen principalmente del jadeo para liberar el exceso de temperatura corporal.

La académica Ylenia Márquez Peña, de la Facultad de Medicina Veterinaria, explicó que los gatos buscan superficies frescas, beben agua y se resguardan del sol para mantener el equilibrio térmico.

Cuando este equilibrio se pierde, puede presentarse un golpe de calor, condición que puede provocar daños multiorgánicos y puede desencadenarse por exposición prolongada al sol o actividad física.

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Entre los principales síntomas se encuentran deshidratación, apatía, jadeo excesivo y fallas en órganos como riñones, corazón o sistema nervioso, lo que puede derivar en estado crítico e incluso la muerte.

Asimismo, se deben observar cambios en su comportamiento, como menor actividad, falta de apetito, dificultad para acercarse al agua o, en casos graves, disminución en la orina, lo que indica una posible crisis.

Para prevenir estos riesgos, los especialistas recomiendan mantener agua limpia y fresca disponible, evitar la exposición al calor entre las 11:00 y 17:00 horas, y proporcionar sombra y espacios ventilados.

Por último, se advierte no dejar a las mascotas dentro de vehículos y prestar especial atención a razas braquicéfalas, animales con sobrepeso o de edad avanzada, ya que son más susceptibles al calor.

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