Identifican cinco focos rojos por abandono de mascotas en Puebla

Las colonias San Ramón, Castillotla, Guadalupe-Hidalgo, Amalucan y Clavijero son los cinco puntos considerados focos rojos en la ciudad por el abandono de perros y gatos y la falta de esterilización.

Así lo sostuvo el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera Villagómez, al explicar que los seres sintientes abandonados se quedan en las calles, se reproducen y, al nacer sus crías, se vuelven ferales, lo que más tarde se convierte en un riesgo para la población.

Aunque han identificado puntos de riesgo, el funcionario municipal admitió que el problema de sobrepoblación canina y felina se presenta en toda la capital del estado.

Por lo anterior, recordó que realizan las jornadas de Bienestar Animal, en las que llevan más de 17 mil esterilizaciones.

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Detalló que, a diferencia de otras administraciones, han esterilizado a más gatos que perros.

En cuanto a la venta de seres sintientes en la vía pública, Herrera Villagómez afirmó que ha disminuido la presencia de personas que venden perros y gatos en las calles, tanto en el Centro Histórico como en el barrio de Analco.

Insistió en que las personas no eligen adoptar a los animales que son rescatados, ya que la mayoría no son cachorros, lo cual dificulta que los lleven a sus hogares.

En este sentido, hizo de nueva cuenta el llamado de no comprar a los seres sintientes y optar por adoptar uno que busque una familia.

Editor: César A. García

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