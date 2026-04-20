Raymundo Atanacio se destapa por la alcaldía de Puebla

El actual rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP), Raymundo Atanacio Luna, se convirtió en el primer perfil en “destaparse” oficialmente para buscar la alcaldía de la capital, adelantándose siete meses al inicio formal del proceso electoral.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el funcionario estatal anunció su intención de competir por la presidencia municipal, asegurando que su decisión responde al respaldo que ha recibido en barrios, colonias y juntas auxiliares.

No obstante, su aspiración llega acompañada de críticas por lo que algunos sectores califican como una trayectoria atropellada dentro de la presente administración estatal.

Atanacio Luna definió su interés por la alcaldía como un acto de “responsabilidad y emoción”, señalando que el motor de su campaña será el contacto con las familias de las zonas más sensibles del municipio.

“Levanto la mano para competir por la presidencia municipal de Puebla. Su respaldo es el motor que me impulsa en este camino”, expresó.

Es, hasta el momento, el único cuadro que ha manifestado su aspiración de manera abierta y directa, rompiendo el hermetismo que existe en el resto de los posibles aspirantes.

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¿Quién es Raymundo Atanacio?

Raymundo Atanacio fue diputado local de Morena de 2018 a 2021; posteriormente, fue electo como legislador federal de 2021 a 2024. En ambos cargos, representó al Distrito de Tepeaca.

En diciembre de 2024 fue designado como director general del Sistema Estatal DIF por el gobernador Alejandro Armenta, cargo que ocupó apenas tres meses.

En marzo de 2025 fue reubicado como coordinador del Plan Hídrico, con la encomienda de sanear el río Atoyac.

Posteriormente, en septiembre de 2025, fue removido nuevamente para asumir la rectoría de la UPMP, posición que ocupa actualmente.

Editor: César A. García

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