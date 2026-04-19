Tras 50 horas, concluye protesta por invernaderos en la México–Veracruz

El conflicto por la operación de invernaderos en la zona de Azumbilla y Chapulco se prolongó durante aproximadamente 50 horas, hasta que la tarde del sábado los manifestantes retiraron el bloqueo que mantenían sobre la carretera federal 150 México–Veracruz, a la altura de la entrada a Azumbilla.

Desde el mediodía del jueves, pobladores de la junta auxiliar de Azumbilla, perteneciente a Nicolás Bravo, así como del municipio de Chapulco, se movilizaron para exigir la salida de la empresa Colorado Ecoterra, señalando que instaló invernaderos para la producción de arándanos sin contar con los permisos correspondientes.

La presión social derivó en la intervención de autoridades estatales y federales casi dos días después del inicio del conflicto. Aunque en un principio se había postergado la clausura, la tarde del sábado se anunció el cierre definitivo de las instalaciones con base en un marco legal. La decisión fue comunicada a los inconformes por el subsecretario de Gobernación estatal, Isauro Rendón Vargas.

En el contexto del conflicto, también se informó la renuncia voluntaria del presidente auxiliar de Azumbilla, Román Jiménez Cuevas, a quien los manifestantes acusaron de permitir la instalación de los invernaderos, pese al riesgo que —aseguran— representa para los mantos acuíferos de la región.

Te puede interesar: Piden regreso a clases en Colegio Carrusel Magone pese a denuncias

Las utoridades estatales indicaron que la empresa no tramitó los permisos necesarios para su instalación, bajo el argumento de operar en propiedad privada. Además, señalaron que no solicitó autorización ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la extracción o uso de recursos hídricos con fines agrícolas.

Mediante una notificación oficial, se informó a la empresa que deberá cesar operaciones y retirar su infraestructura de las naves industriales.

Tras el anuncio del cierre definitivo, los manifestantes levantaron el bloqueo, lo que permitió restablecer la circulación en la carretera federal México–Veracruz, donde decenas de vehículos permanecían varados.

Editor: César A. García

Te recomendamos: