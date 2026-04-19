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domingo, abril 19, 2026
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Comisión avala capacitación laboral en gobiernos municipales

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Foto: Congreso de Puebla.

La Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso del Estado, que preside el diputado José Luis Figueroa Cortés, avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales a que promuevan la capacitación y profesionalización de su personal dentro del horario laboral, con el fin de hacer más eficiente la prestación de los servicios, sin afectar los derechos laborales de las y los trabajadores.

En este sentido, el diputado Miguel Márquez Ríos destacó la propuesta legislativa presentada por la diputada Xel Arianna Hernández García, al considerar que la capacitación es una herramienta esencial para fortalecer el servicio público y mejorar la atención a la ciudadanía.

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