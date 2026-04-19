Estudiantes de Medicina BUAP avanzan al Infomatrix Nacional 2026

Tres estudiantes de la Facultad de Medicina de la BUAP obtuvieron su pase a la etapa nacional de Infomatrix 2026, tras lograr medalla de plata en la fase estatal dentro de la categoría de Divulgación Científica.

Se trata de Owen Germán Díaz López, Miranda Guadalupe Perea Rodríguez y Frida Valeria Montero Cid, quienes representarán a la institución del 27 al 30 de mayo en la Universidad de Ixtlahuaca, en el Estado de México.

El equipo destacó con el proyecto “Giardiasis: cuando la infección frena el desarrollo infantil”, mediante el cual buscan concientizar a la población sobre esta enfermedad parasitaria, considerada una de las más comunes en el país y con impacto en el desarrollo de la niñez.

Como parte de su preparación para la etapa nacional, los estudiantes desarrollarán una página digital para difundir la información de su investigación y ampliar su alcance.

El proyecto cuenta con la asesoría de la doctora Estela Aurora Scott Montiel y forma parte del trabajo que los jóvenes realizan dentro de la Red Estudiantil por la Salud, Educación e Investigación Integral (REMSEII BUAP Puebla).

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