PVEM Puebla prevé mega coalición con Morena, PT, FXM y PANAL en 2027

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, Jaime Natale Uranga, previó que la mega coalición con Morena, PT, FXM y Nueva Alianza se replicará en el 2027 para competir por las 26 diputaciones locales de Mayoría Relativa.

En entrevista, el diputado adelantó que ya se instalaron las primeras mesas de trabajo a nivel nacional para trazar la ruta electoral y más adelante se hará lo propio a nivel local.

Apuntó que en lo federal proyectan mantener el bloque entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM para competir por las 16 diputaciones federales de Puebla en el 2027.

Posteriormente, las dirigencias en Puebla abrirán las negociaciones locales para acordar la distribución de las alcaldías y las cabeceras distritales.

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En este rubro, el dirigente del Partido Verde abrió la posibilidad de integrar de nueva cuenta a los partidos locales Fuerza por México (FXM) y Nueva Alianza.

Recordó que en el proceso de 2024 lograron ganar los 26 distritos, por lo que buscarán replicar el mismo bloque.

“Con la alianza ganamos 26 distritos locales juntos y se ganaron, no tengo ninguna duda que iremos juntos, donde coincidamos iremos los cinco partidos”, aseveró.

Jimmy Natale descartó la incorporación del partido Pacto Social de Integración (PSI) a los bloques de izquierda. Argumentó que el instituto político liderado por la familia Navarro mantiene una línea ideológica que es más afín al PAN.

Editor: Renato León

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