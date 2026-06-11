“Destapan” a Laura Altamirano como posible candidata a presidencia de Atlixco

El gobernador Alejandro Armenta Mier destapó a a Ana Laura Altamirano Pérez como posible candidata a la presidencia municipal de Atlixco, aunque dijo que le gustaría que permaneciera al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR).

Durante la inauguración de la Convención Nacional del Café en Puebla, el mandatario reconoció el trabajo de la funcionaria, en particular sobre el fortalecimiento de las cadenas de café y mezcal que han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales.

Por ello, dijo que no le gustaría “prestársela” a Atlixco debido a los resultados que ha dado en el sector agropecuario, esto debido a que en los últimos meses ha trascendido la posibilidad de que Altamirano Pérez busque ser presidenta municipal de Atlixco.

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“Tenemos una súper secretaria de Desarrollo Rural. No se las voy a prestar para Atlixco porque es muy buena, la necesitamos”, expresó en tono de broma.

Alejandro Armenta calificó a Altamirano Pérez como una profesionista de primer nivel, formada en la Universidad Autónoma Chapingo, y destacó su contribución al fortalecimiento y tecnificación del campo poblano.

“Estoy muy contento con el trabajo que está haciendo. El campo la necesita mucho y tiene un gran equipo”, señaló.

Ana Laura no descarta contender por alcaldía de Atlixco

Por su parte, Ana Laura Altamirano no descartó la posibilidad de buscar la presidencia municipal de Atlixco, pero dijo que esperará los tiempos electorales, pues ahora se encuentra concentrada en la atención al sector primario.

Además, mencionó que evaluará si cuenta con el respaldo de la ciudadanía y en función de ello tomará una decisión.

“La verdad es que estamos muy contentos, entonces esperaremos los tiempos y yo soy respetuosa. Siempre con nuestra gente, si esa decisión se toma, pues lo estaremos anunciando”, concluyó.

Editor: Renato León

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