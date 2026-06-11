Cuautlancingo realizará caravana y exhibición de Vochos el 21 de junio

En el marco del Día Mundial del Vocho, el Gobierno Municipal de Cuautlancingo, en coordinación con el Bazar Vochero de Puebla, llevará a cabo una gran caravana y exhibición de vehículos Volkswagen Sedán, con el objetivo de promover la convivencia familiar y reconocer la importancia histórica de este emblemático automóvil en la identidad de la región.

La actividad se realizará el próximo 21 de junio como parte de los eventos de la Feria de Cuautlancingo 2026 e iniciará con una caravana que partirá desde Boulevard Kepler, en la zona de Angelópolis, con destino al Parque Recreativo El Ameyal, en Cuautlancingo.

Las y los interesados en participar podrán realizar su pre-registro comunicándose al número 222 155 6793. Se prevé la llegada de las unidades al parque alrededor de las 11:00 horas, donde se llevará a cabo la exhibición de aproximadamente 200 vehículos previamente registrados.

¡Los motores se encienden en la #FeriaCuautlancingo 2026!



Celebra con nosotros el Día Mundial del Vocho y sé parte de una espectacular caravana que reunirá a cientos de estos vehículos que han marcado generaciones y conquistado corazones.



📲 Informes:

222 155 6793 pic.twitter.com/RjIMuMcyET — Gobierno de Cuautlancingo (@CuautlancinGob) June 11, 2026

Como parte de esta celebración, la Dirección de Turismo, Cultura y Tradiciones ha preparado diversas actividades artísticas y culturales para fomentar la convivencia entre las familias asistentes. El programa contempla la presentación de danza folklórica a las 15:00 horas, baile hawaiano a las 16:00 horas y baile coreográfico a las 17:00 horas.

Cuautlancingo es un municipio reconocido por su vocación industrial y por albergar una de las empresas automotrices más importantes del país: Volkswagen de México, compañía multinacional alemana establecida en el municipio desde 1964.

La planta de Volkswagen de México es la fabricante de automóviles más grande del país y la segunda instalación más grande del Grupo Volkswagen fuera de Alemania. Asimismo, destaca por haber sido el lugar donde durante décadas se produjo el icónico Volkswagen Sedán, conocido popularmente como “Vocho”, un vehículo que forma parte de la historia y cultura automotriz de México.

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