Rescatan a decenas de animales atrapados por incendios en Europa

Equipos de rescate y organizaciones dedicadas a la protección de la fauna trabajan para salvar a decenas de animales silvestres y domésticos que quedaron atrapados por los recientes incendios forestales registrados en distintos países de Europa; asimismo, muchas de las especies encontradas presentan quemaduras, deshidratación y signos de agotamiento tras escapar de las llamas.

Veterinarios, voluntarios y cuerpos de emergencia han instalado centros temporales para atender a los ejemplares rescatados; en estos espacios, los animales reciben atención médica, alimento y un periodo de recuperación antes de que, cuando sea posible, sean devueltos a su hábitat natural.

Las labores de rescate se desarrollan en medio de una temporada de incendios considerada una de las más severas de los últimos años; a esto se suma que el avance del fuego ha destruido amplias zonas de vegetación, obligando a miles de personas a evacuar y dejando a numerosas especies sin refugio ni acceso a agua y alimento.

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Especialistas explicaron que, más allá del daño inmediato provocado por las llamas, la fauna enfrenta un largo proceso de recuperación debido a la pérdida de ecosistemas completos; por ello, muchas especies deberán desplazarse hacia otras áreas para sobrevivir mientras la vegetación logra regenerarse.

Las organizaciones ambientales también hicieron un llamado para apoyar en las tareas de rehabilitación de la fauna afectada; de igual manera, recordaron que la recuperación de los animales y de sus hábitats puede extenderse durante meses o incluso años, dependiendo de la magnitud de los incendios y de las condiciones climáticas.

Mientras continúan las labores para controlar los incendios, los equipos de rescate mantienen operativos de búsqueda en las zonas más afectadas con el objetivo de localizar más animales que requieran ayuda; en este contexto, las autoridades insistieron en que la protección de la biodiversidad será una parte fundamental de la recuperación tras esta emergencia ambiental.

Editor: Diego González

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