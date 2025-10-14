Tunden a joven en Chihuahua por obligar a su perro a beber cerveza

Una estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua fue identificada como la responsable de forzar a su perro a ingerir alcohol directamente de una botella de cerveza.

El material, difundido durante el fin de semana, muestra a la joven identificada como Denisse sujetando del hocico al animal para obligarlo a beber en dos ocasiones, mientras sus acompañantes se reían de la situación.

La grabación, que se viralizó en redes sociales, desató indignación entre los internautas, además de organizaciones defensoras de los animales, quienes exigieron la pronta intervención de las autoridades chihuahuenses.

Ante la controversia, la Universidad Pedagógica Nacional confirmó que la joven es alumna de la institución y anunció que el caso se atiende “conforme a los procedimientos internos establecidos”, sin precisar posibles sanciones.

En un intento por justificarse, la joven chihuahuense afirmó en redes sociales que el perro fue rescatado y que la cerveza “obvio no se la tomó”, declaración que contradice directamente la evidencia visual del video.

