Texmelucan entrega 300 árboles para reforestar Centro Escolar Rafael Ávila

Con el compromiso de fortalecer las acciones de cuidado del medio ambiente, fomentar la participación y recuperar áreas verdes, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, entregó al Centro Escolar General Rafael Ávila Camacho, 300 árboles para reforestar.

Como parte de una jornada de reforestación y faena en dicha institución educativa, se plantaron 300 árboles con la participación de alumnas, alumnos, personal docente, directivos, funcionarios municipales y padres de familia, quienes sumaron esfuerzos para contribuir a la recuperación de las áreas verdes de esta institución educativa.

Esta jornada responde a la necesidad de restaurar parte del arbolado afectado en agosto del año pasado, debido a las fuertes ráfagas de viento provocadas por condiciones climáticas adversas mismas que ocasionaron el desprendimiento de 18 árboles.

Para el Presidente Municipal Juan Manuel Alonso es importante impulsar acciones conjuntas para preservar el entorno natural generando espacios más seguros, saludables y sustentables para las futuras generaciones.

Asimismo, se realizaron labores de limpieza y mantenimiento en diversas áreas del centro escolar, contribuyendo a mejorar las condiciones de los espacios utilizados diariamente por la comunidad estudiantil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Texmelucan refrenda su compromiso con la protección del medio ambiente, la recuperación de espacios verdes y la construcción de una cultura de responsabilidad ambiental entre las y los texmeluquenses.

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